Maldini | “Per andare a competere per la coppa ci vuole qualcos’altro”

Nel comunicato del Milan, infine, il presidente Scaroni ha ringraziato l'intero Consigliola carica rinnovata: 'Sono gratola fiducia che i nuovi azionisti hanno espresso nei miei confronti. ...Sicuramenteè un'enorme fortuna poter curare gli interessi del Milan, ma immaginiamo che non sarà facile mantenere un certo rigore e una certa calma quando la squadra è in campo a ...Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Mediaset soffermandosi anche sul rinnovo di Rafael Leao: “Il rinnovo è una questione che abbiamo affrontato molti mesi fa. Rafa sa ...Non arrivano dichiarazioni positive per i tifosi del Milan. Prima della gara di Champions League contro la Dinamo ...