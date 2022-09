(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Nele ultimodella saga a fumetti 'Le avventure dellaAda' c'èil racconto 'Il fenicottero Gambaletto' scritto da Camilla Gozzini, alunna di prima media dell'Istituto comprensivo Enrico Fermi di Romano di Lombardia (Bergamo), guidata dalla docente Silvia Poidomani e vincitore della seconda edizione del ComicContest 'Sbulloniamoci: una storia di ordinaria amicizia'. La premiazione si è svolta a Milano presso la Fondazione Catella, durante la presentazione della pubblicazione che completa la trilogia di fumetti didattico-educativi promossi congiuntamente dall'Associazione famiglie Sma (atrofia muscolare spiale) e dai Centri clinici Nemo, con il contributo educazionale non condizionato di Roche Italia e la collaborazione, nel...

lifestyleblogit : Malattie rare, tornano 'Le avventure della SMAgliante Ada' - - lifestyleblogit : Malattie rare, anche il bullismo nel terzo volume 'La SMAgliante Ada' - - italiaserait : Malattie rare, anche il bullismo nel terzo volume ‘La SMAgliante Ada’ - italiaserait : Malattie rare, tornano ‘Le avventure della SMAgliante Ada’ - DomenicoCambar4 : RT @Adnkronos: Terzo evento della campagna promossa da Sobi dedicata all'emoglobinuria parossistica notturna, patologia cronica ultra-rara… -

Adnkronos

... azienda biofarmaceutica multinazionale, leader nello sviluppo di terapie innovative mirate a migliorare la vita delle persone con. Notti- ricorda l'azienda in una nota - è un'...L'obiettivo di Fondazione Telethon, che dal 1990 si occupa di raccogliere fondi per il contrasto allegenetiche, era sperimentare un nuovo canale sul target dei donatori più fidelizzati ... Malattie rare, a Bari 'Notti rare' per sensibilizzare sull'Epn Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - La campanella che dà inizio al nuovo anno scolastico annuncia anche il lancio del nuovo capitolo della saga ...(Adnkronos) – Nel terzo e ultimo volume della saga a fumetti ‘Le avventure della SMAgliante Ada’ c’è anche il racconto ‘Il fenicottero Gambaletto’ scritto da Camilla Gozzini, alunna di prima media del ...