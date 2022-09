Malattie rare | anche il bullismo nel terzo volume ‘La SMAgliante Ada’

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Nele ultimodella saga a fumetti ‘Le avventure dellac’èil racconto ‘Il fenicottero Gambaletto’ scritto da Camilla Gozzini, alunna di prima media dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi di Romano di Lombardia (Bergamo), guidata dalla docente Silvia Poidomani e vincitore della seconda edizione del ComicContest ‘Sbulloniamoci: una storia di ordinaria amicizia’. La premiazione si è svolta a Milano presso la Fondazione Catella, durante la presentazione della pubblicazione che completa la trilogia di fumetti didattico-educativi promossi congiuntamente dall’Associazione famiglie Sma (atrofia muscolare spiale) e dai Centri clinici Nemo, con il contributo educazionale non condizionato di Roche Italia e la collaborazione, nel...

L'obiettivo di Fondazione Telethon, che dal 1990 si occupa di raccogliere fondi per il contrasto alle malattie genetiche rare, era sperimentare un nuovo canale sul target dei donatori più fidelizzati ... Malattie rare, a Bari 'Notti rare' per sensibilizzare sull'Epn