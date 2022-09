‘Mago bianco – Vite e segreti di Pietro d’Abano medico ed eretico’ di Roberto Zucchi: la biografia romanzata del medico, astrologo, filosofo e mago vissuto tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo (Di mercoledì 14 settembre 2022) mago bianco – Vite e segreti di Pietro d’Abano medico ed eretico, edito da Il Prato Edizioni, è il nuovo libro dello scrittore e giornalista Roberto Zucchi. Giornalista e scrittore, Zucchi è stato responsabile dei settori Cultura ed Esteri e quindi caporedattore centrale del quotidiano Il Gazzettino di Venezia. Nel 2012 ha pubblicato il romanzo Siderea Crimina (Editoriale Programma), noir storico con protagonista Galileo Galilei, e nel 2019, con l’editore Il Prato, Potere H – I disabili che hanno fatto la Storia, raccolta di ritratti di personaggi illustri a dispetto dei propri handicap. Sposato, ha due cani molto affettuosi. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, ... Leggi su 900letterario (Di mercoledì 14 settembre 2022)died eretico, edito da Il Prato Edizioni, è il nuovo libro dello scrittore e giornalista. Giornalista e scrittore,è stato responsabile dei settori Cultura ed Esteri e quindi caporedattore centrale del quotidiano Il Gazzettino di Venezia. Nel 2012 ha pubblicato il romanzo Siderea Crimina (Editoriale Programma), noir storico con protagonista Galileo Galilei, e nel 2019, con l’editore Il Prato, Potere H – I disabili che hanno fatto la Storia, raccolta di ritratti di personaggi illustri a dispetto dei propri handicap. Sposato, ha due cani molto affettuosi. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, ...

