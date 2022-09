Maccabi Haifa vs Paris Saint-Germain – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Paris Saint-Germain spera di ottenere la seconda vittoria consecutiva nel Gruppo H di Champions League quando si recherà in Israele per affrontare il Maccabi Haifa mercoledì 14 settembre sera. I padroni di casa hanno perso 2-0 contro il Benfica nella giornata inaugurale, mentre gli uomini di Christophe Galtier hanno vinto 2-1 contro la Juventus al Parco dei Principi. Il calcio di inizio di Maccabi Haifa vs Paris Saint-Germain è previsto alle 21 Anteprima della partita Maccabi Haifa vs Paris Saint-Germain: a che punto sono le due squadre Maccabi Haifa Dalla mancata uscita dal gruppo di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilspera di ottenere la seconda vittoria consecutiva nel Gruppo H di Champions League quando si recherà in Israele per affrontare ilmercoledì 14 settembre sera. I padroni di casa hanno perso 2-0 contro il Benfica nella giornata inaugurale, mentre gli uomini di Christophe Galtier hanno vinto 2-1 contro la Juventus al Parco dei Principi. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDalla mancata uscita dal gruppo di ...

