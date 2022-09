Maccabi Haifa-Psg, gol di Messi per l’1-1: che spunto di Mbappé (VIDEO) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Gol di Lionel Messi in Maccabi Haifa-Psg, match della seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Primo tempo molto complicato in Israele per i francesi, che vanno sotto e trovano l’1-1 dopo un’azione insistita: alla fine è Mbappé a creare il varco giusto sulla sinistra con uno dei suoi tipici spunti in velocità palla al piede. Messi è lesto a farsi trovare pronto e da pochi passi mette dentro. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Gol di Lionelin-Psg, match della seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Primo tempo molto complicato in Israele per i francesi, che vanno sotto e trovano l’1-1 dopo un’azione insistita: alla fine èa creare il varco giusto sulla sinistra con uno dei suoi tipici spunti in velocità palla al piede.è lesto a farsi trovare pronto e da pochi passi mette dentro. ILSportFace.

ESPNFC : MACCABI HAIFA 1-0 PSG ?? - brfootball : 24'—Maccabi Haifa 1-0 PSG - RoyNemer : Lionel Messi's goal for PSG vs. Maccabi Haifa in the Champions League. ?????? - SkyTruffle : ESTA HABLANDO EL EMBAJADOR ISRAELI DE ARGENTINA EN FOX ANALIZANDO AL MACCABI HAIFA JSJDJAUFJDUFJSJFJSSJFJ - alibetsteven : RT @brfootball: 24'—Maccabi Haifa 1-0 PSG -