L'uomo (ora 67enne) uccise l'icona dei Beatles l'8 dicembre 1980. E ancora oggi il tribunale lo vuole in carcere (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono dodici le volte che Mark David Chapman – l'uomo che l'8 dicembre 1980 assassinò John Lennon fuori dal suo appartamento di Manhattan – è comparso di fronte al Department of Corrections and Community Supervision per chiedere la libertà vigilata. E ancora una volta gli è stata negata. John Lennon e Yoko Ono, 14 anni insieme guarda le foto Leggi anche › Imagine, capolavoro da solista di John Lennon, compie oggi 50 anni ...

