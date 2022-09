L’Unimusic Festival prosegue tra Jazz e Classica | gli appuntamenti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dopo il grande successo degli eventi inaugurali di venerdì 9 settembre, con un’inedita e applauditissima versione dell’Incompiuta di Schubert, e sabato 10 con ben 170 giovanissimi musicisti dell’Orchestra Scarlatti Junior di Napoli e dell’OPPMJ di Marsiglia, Unimusic, ildella musica e della cultura ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli,con due straordinari. Domenica 18 settembre 2022, ore 19.30, presso il Cortile delle Statue dell’Università Federico II (Napoli, ingresso da Via Paladino 39) ritorna Scarlattin: un’orchestrache si trasforma man mano in una brillante big bandattraverso divagazioni sinfoniche che vanno da Alessandro ...