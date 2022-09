Lulù Selassié ricorda l’avventura al GF Vip un anno dopo: c’è anche Manuel Bortuzzo, le sue parole (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra pochi giorni ripartirà ufficialmente il GF Vip, il padre di tutti i reality pronto a riaprire la porta rossa ai nuovi concorrenti. Nel frattempo Lulù Selassié, tra le protagoniste indiscusse della passata edizione, ha voluto ricondividere attraverso le sue Instagram Stories alcune immagini bellissime e toccanti che l’hanno riportata con la mente ad un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra pochi giorni ripartirà ufficialmente il GF Vip, il padre di tutti i reality pronto a riaprire la porta rossa ai nuovi concorrenti. Nel frattempo, tra le protagoniste indiscusse della passata edizione, ha voluto ricondividere attraverso le sue Instagram Stories alcune immagini bellissime e toccanti che l’hriportata con la mente ad un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

