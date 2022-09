L’Ue punta a raccogliere 140 miliardi di euro dal tetto ai ricavi delle società energetiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel discorso sullo stato dell’Unione la presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura che le sanzioni europee alla Russia resteranno Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel discorso sullo stato dell’Unione la presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura che le sanzionipee alla Russia resteranno

Agenzia_Ansa : L'Ue: 'Taglio dei consumi di luce nelle ore di punta obbligatorio. La Commissaria per l'Energia Simson: 'Flessibili… - SettenewsWeb : Sono ancora proposte, ma rappresentano già un punto di riferimento per il risparmio della corrente elettrica in tut… - BresciaInAzione : L’Italia protagonista delle decisioni Europee. Siamo in vetta nella UE e dobbiamo rimanerci con un Governo e una cr… - iconaclima : L'UE punta sulle #rinnovabili: eolico, fotovoltaico e idrogeno. 'L’#idrogeno verde può e deve cambiare il futuro de… - Varco001 : RT @Agenzia_Ansa: L'Ue: 'Taglio dei consumi di luce nelle ore di punta obbligatorio. La Commissaria per l'Energia Simson: 'Flessibilità ai… -