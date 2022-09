L’Ucraina chiede garanzie di sicurezza, per la Russia è il “prologo della terza guerra mondiale” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mosca – . Il capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak, e l’ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, hanno presentato raccomandazioni su possibili garanzie di sicurezza per L’Ucraina. Il documento è stato pubblicato dal sito web della presidenza ucraina, riferisce Ukrainska Pravda. Le garanzie dovrebbero essere sostenute da diversi paesi alleati, che potrebbero essere Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Polonia, Italia, Germania, Francia, Australia, Turchia, oltre a paesi baltici e nazioni dell’Europa settentrionale e centro-orientale. Fra i punti evidenziati dal rapporto, la necessità di risorse per mantenere una significativa forza di difesa di fronte alle minacce russe: investimenti duraturi per l’industria bellica ucraina, forniture ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mosca – . Il capo dell’ufficiopresidenza ucraina, Andriy Yermak, e l’ex segretario generaleNato, Anders Fogh Rasmussen, hanno presentato raccomandazioni su possibilidiper. Il documento è stato pubblicato dal sito webpresidenza ucraina, riferisce Ukrainska Pravda. Ledovrebbero essere sostenute da diversi paesi alleati, che potrebbero essere Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Polonia, Italia, Germania, Francia, Australia, Turchia, oltre a paesi baltici e nazioni dell’Europa settentrionale e centro-orientale. Fra i punti evidenziati dal rapporto, la necessità di risorse per mantenere una significativa forza di difesa di fronte alle minacce russe: investimenti duraturi per l’industria bellica ucraina, forniture ...

