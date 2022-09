Luce e gas, maxi-bollette? Emergenza a tavola: cosa sta per sparire (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dall'inizio della guerra in Ucraina non passa giorno in cui non vengano lancianti allarmi e appelli per le aziende di vari settori che- causa maxi bollette di Luce e gas - sono in procinto di stoppare la produzione visto che per gli imprenditori sarebbe più profittevole interromperla anzichè lavorare in perdita. Ma le notizie diffuse ieri da Confcommercio e Confagricoltura Emilia-Romagna sono particolarmenti cupe dal momento che non colpiscono solo la tal impresa o società, ma indistintamente e direttamente tutti noi cittadini-consumatori. Riguarda infatti alcuni dei principali beni primari che finiscono sulle tavole degli italiani. Beni come pane e formaggio che presto rischiano di interrompere la produzione proprio a causa dell'aumento esponenziale delle utenze di gas ed energia elettrica. Insomma tutto ciò sembra andare ben oltre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dall'inizio della guerra in Ucraina non passa giorno in cui non vengano lancianti allarmi e appelli per le aziende di vari settori che- causadie gas - sono in procinto di stoppare la produzione visto che per gli imprenditori sarebbe più profittevole interromperla anzichè lavorare in perdita. Ma le notizie diffuse ieri da Confcommercio e Confagricoltura Emilia-Romagna sono particolarmenti cupe dal momento che non colpiscono solo la tal impresa o società, ma indistintamente e direttamente tutti noi cittadini-consumatori. Riguarda infatti alcuni dei principali beni primari che finiscono sulle tavole degli italiani. Beni come pane e formaggio che presto rischiano di interrompere la produzione proprio a causa dell'aumento esponenziale delle utenze di gas ed energia elettrica. Insomma tutto ciò sembra andare ben oltre ...

pietroraffa : Zelensky a Putin:'Senza gas o senza di voi? Senza di voi. Senza luce o senza di voi? Senza di voi. Senz’acqua o sen… - caritas_milano : L'aumento dei costi dell'energia rischia di produrre nuovi poveri e grava sulle persone che si trovano in condizion… - ilpost : «Senza gas o senza di voi? Senza di voi. Senza luce o senza di voi? Senza di voi. Senz’acqua o senza di voi? Senza… - FioreFio4 : RT @4everAnnina: Volevo dirvi che gli oneri di sistema in bolletta luce e gas sono stati inseriti dal #PD nel 2017. Per il canone RAI esto… - aleanto72 : RT @4everAnnina: Volevo dirvi che gli oneri di sistema in bolletta luce e gas sono stati inseriti dal #PD nel 2017. Per il canone RAI esto… -