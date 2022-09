L’Orto Botanico festeggia i 50 anni con il nuovo «Giardino d’inverno» - Foto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bergamo. L’Orto «Lorenzo Rota»: 3.000 mq circa di superficie allestita con 800 tra specie e varietà, 500mila visitatori dal 1991 ad oggi. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bergamo.«Lorenzo Rota»: 3.000 mq circa di superficie allestita con 800 tra specie e varietà, 500mila visitatori dal 1991 ad oggi.

L'orto botanico di Bergamo compie cinquant'anni e festeggia col nuovo Giardino d'Inverno L'orto botanico compie cinquant'anni e festeggia questo importante traguardo con una novità: il Giardino d'Inverno, uno spazio nel verde di circa quaranta metri quadri utilizzabile durante tutto l'...