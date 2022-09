L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso | a breve dichiarerà fine pandemia

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Una notizia funesta per Speranza è soci. Lada Covid è finita. Dopo due anni e mezzo di restrizioni e disastri sia sanitari sia economici, l’Italia dovrà prendere atto che il covid entrato nella fase di convidenza. Il direttore delTedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che “la scorsa settimana, il numero di decessi settimanali è sceso al minimo da marzo 2020”. L’Oms non si sbilancia ma di fatto hache ail. “Non siamo mai stati in una posizione migliore per porrealla”. “Non ci siamo ancora, ma laè a portata di mano” ha ammesso. “Una maratoneta però non si ferma ...