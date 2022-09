Londra, l’ultimo saluto alla Regina: la bara di Elisabetta II lascia Buckingham Palace tra gli applausi della folla – I video (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il feretro della Regina Elisabetta II, partito da Buckingham Palace in un solenne corteo lungo le vie di Londra, ha raggiunto Westminster Hall, dove sarà allestita la camera ardente per quattro giorni, fino alla vigilia dei funerali di Stato, in programma per lunedì 19 settembre. Le spoglie della sovrana, morta lo scorso 8 settembre a 96 anni, sono state trasportate in un lento corteo. In processione dietro la bara, re Carlo III, primogenito ed erede di Elisabetta, i figli della Regina Anne, Andrew ed Edward, e gli altri membri della famiglia reale. Il corteo funebre è stato accompagnato dagli applausi della folla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il feretroII, partito dain un solenne corteo lungo le vie di, ha raggiunto Westminster Hall, dove sarà allestita la camera ardente per quattro giorni, finovigilia dei funerali di Stato, in programma per lunedì 19 settembre. Le spogliesovrana, morta lo scorso 8 settembre a 96 anni, sono state trasportate in un lento corteo. In processione dietro la, re Carlo III, primogenito ed erede di, i figliAnne, Andrew ed Edward, e gli altri membrifamiglia reale. Il corteo funebre è stato accompagnato dagli...

