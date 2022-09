Lombardia: Fontana, 'istituzioni pronte a favorire ministero Innovazione a Milano' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Milano, 14 set. (Adnkronos) - "Il consenso e l'attenzione per la proposta di realizzare la sede del ministero dell'Intelligenza artificiale, Innovazione a Milano non solo è crescente, ma continua a catalizzare l'interesse dei numerosi stakeholder. Dal mondo universitario a quello delle professioni, passando dall'ambito imprenditoriale, tutti sono convinti che la Lombardia, locomotiva economica del Paese e leader per i brevetti, meriti questo riconoscimento". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Chi lo considera solo un atto simbolico, non ha capito nulla -prosegue Fontana- e soprattutto non ha rispetto per una regione che anche in questo settore è leader a livello internazionale. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022), 14 set. (Adnkronos) - "Il consenso e l'attenzione per la proposta di realizzare la sede deldell'Intelligenza artificiale,non solo è crescente, ma continua a catalizzare l'interesse dei numerosi stakeholder. Dal mondo universitario a quello delle professioni, passando dall'ambito imprenditoriale, tutti sono convinti che la, locomotiva economica del Paese e leader per i brevetti, meriti questo riconoscimento". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione, Attilio. "Chi lo considera solo un atto simbolico, non ha capito nulla -prosegue- e soprattutto non ha rispetto per una regione che anche in questo settore è leader a livello internazionale. Le ...

