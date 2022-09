Lo stato dell'Unione. Il discorso di Ursula von der Leyen (Di mercoledì 14 settembre 2022) La guerra in Ucraina e la crisi del gas, l'inflazione, le difficoltà economiche e il rischio di una nuova recessione: davanti al Parlamento europeo, Ursula von der Leyen tiene l'annuale discorso sullo stato dell'Unione. La presidente della Commissione europea traccia un bilancio degli ultimi mesi illustra le principali iniziative che la Commissione intende intraprendere nel prossimo anno. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 settembre 2022) La guerra in Ucraina e la crisi del gas, l'inflazione, le difficoltà economiche e il rischio di una nuova recessione: davanti al Parlamento europeo,von dertiene l'annualesullo. La presidentea Commissione europea traccia un bilancio degli ultimi mesi illustra le principali iniziative che la Commissione intende intraprendere nel prossimo anno.

