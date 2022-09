L’Nba multa per 10 milioni e sospende il boss dei Phoenix per razzismo e sessismo in azienda (Di mercoledì 14 settembre 2022) Signore e signori, che cos’è lo sport professionistico. Che cosa vuole dire tutelare la propria immagine. La lezione arriva dalL’Nba che ieri ha sospeso per un anno e multato per 10 milioni di dollari Robert Sarver azionista di maggioranza dei Phoenix Suns. Un’indagine ha stabilito che ha utilizzato epiteti razzisti nei confronti dei propri dipendenti e di maltrattamenti alle lavoratrici. Un comportamento che ha leso l’immagine delL’Nba che di conseguenza lo ha multato (10 milioni) e sospeso per un anno. E Sarver di fatto non ha fiatato. Ha sì detto che non è d’accordo con i risultati dell’indagine ma ha accettato la condanna. Proprio come nel calcio italiano dove – giusto per fare un esempio ma sarebbero innumerevoli – il dito medio di Sarri è finito con una ramanzina ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Signore e signori, che cos’è lo sport professionistico. Che cosa vuole dire tutelare la propria immagine. La lezione arriva dalche ieri ha sospeso per un anno eto per 10di dollari Robert Sarver azionista di maggioranza deiSuns. Un’indagine ha stabilito che ha utilizzato epiteti razzisti nei confronti dei propri dipendenti e di maltrattamenti alle lavoratrici. Un comportamento che ha leso l’immagine delche di conseguenza lo hato (10) e sospeso per un anno. E Sarver di fatto non ha fiatato. Ha sì detto che non è d’accordo con i risultati dell’indagine ma ha accettato la condanna. Proprio come nel calcio italiano dove – giusto per fare un esempio ma sarebbero innumerevoli – il dito medio di Sarri è finito con una ramanzina ...

