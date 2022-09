Liverpool, Van Dijk: “Dicono tante cose per abbatterci, dopo il Napoli abbiamo reagito” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, ha voluto rispondere alle critiche mosse da alcuni tifosi per questo inizio di stagione: “Al ritorno dall’orribile serata vissuta a Napoli, è stato molto importante mostrare una reazione positiva. La vittoria con l’Ajax è un passo nella giusta direzione, era molto importante vincere prima della pausa per le nazionali. Non ascoltiamo il mondo esterno, tutti Dicono tante cose per abbatterci, ma capiamo la visione di tutti per l’ultima prestazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Virgil Van, difensore del, ha voluto rispondere alle critiche mosse da alcuni tifosi per questo inizio di stagione: “Al ritorno dall’orribile serata vissuta a, è stato molto impormostrare una reazione positiva. La vittoria con l’Ajax è un passo nella giusta direzione, era molto imporvincere prima della pausa per le nazionali. Non ascoltiamo il mondo esterno, tuttiper, ma capiamo la visione di tutti per l’ultima prestazione”. SportFace.

sportface2016 : #Liverpool, #VanDijk: 'Dicono tante cose per abbatterci, dopo il Napoli abbiamo reagito' - DenaroWill : @bruttapas In quel girone oltre il Liverpool c'era l'Utrecht che a fine stagione avrebbe venduto Kevin Strootman e… - ducciosiena : @Alenize82 Vuol dire che Wikipedia pubblica dati errati … nel periodo del prestito 31 partite 6 gols in quello prec… - massioliva : @S_H_U_R_E_N Se hai visto la partita ti sicuramente accorto che i calciatori erano un po’ titubanti nel correre (an… - Kvaratskhelismo : RT @Fraudon3punto0: Si vabbè bellina la prestazione di Kvara contro Van Dijk e TAA der Liverpool eh, ma voglio vedello quanno affronta ma d… -