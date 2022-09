Liverpool Arthur, prestito finito? Le ultime per gennaio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Arthur e il Liverpool, amore che potrebbe già finire a gennaio visto che i reds sono alla ricerca di un centrocampista Arthur e il Liverpool, amore che potrebbe già finire a gennaio visto che i reds sono alla ricerca di un centrocampista. La stampa inglese in questa mattinata ha riportato di come la squadra di Klopp starebbe cercando un mediano per rinforzare il reparto e non avrebbe problemi a rimandare il brasiliano alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022)e il, amore che potrebbe già finire avisto che i reds sono alla ricerca di un centrocampistae il, amore che potrebbe già finire avisto che i reds sono alla ricerca di un centrocampista. La stampa inglese in questa mattinata ha riportato di come la squadra di Klopp starebbe cercando un mediano per rinforzare il reparto e non avrebbe problemi a rimandare il brasiliano alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Arthur al #Liverpool e #Zakaria al #Chelsea: cifre, dettagli e retroscena dei due addii in extremis in casa… - junews24com : Arthur Liverpool, prestito già finito? Lo scenario per gennaio: ultime - junews24com : Arthur Liverpool, prestito già finito? Lo scenario per gennaio: ultime - - maggokus : @mirkonicolino @F1N1no Mirko auguriamoci che Arthur giochi invece al liverpool e che sia il novello Gerard per loro… - prenderelebola : @mirkonicolino @F1N1no Ma questi esempi denotano come tu sia uguale a lui solo che sei un 'allegrer'. Kulusevski ha… -