LIVE YOUTH LEAGUE – Rangers Glasgow-Napoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rangers Glasgow U19-Napoli U19, LE FORMAZIONI UFFICIALI Rangers(4-3-3): Pazikas; Harkness, Fraseer, Allan, McKinnon; Strachan, Lovelace, Lindsay; Ure, Nsio, McCousland. A disposizione: Kane, Allen, Ewen, Rice, Stevens, Graham, Young. Allenatore: David McCallumin Napoli(3-4-2-1): Boffelli; Barba, Giannini, Acampa; Pontillo, D’Avino, Spavone, Gioielli; Pesce, Iaccarino; De Pasquale. A disposizione: Turi, Hysaj, Daniels, Lettera, Russo, Marranzino, Rossi. Allenatore: Frustalupi Rangers Glasgow U19 – Napoli U19 Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti sulla diretta testuale di Glasgow Rangers U19 – Napoli U19, gara in programma per la seconda giornata ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022)U19-U19, LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Pazikas; Harkness, Fraseer, Allan, McKinnon; Strachan, Lovelace, Lindsay; Ure, Nsio, McCousland. A disposizione: Kane, Allen, Ewen, Rice, Stevens, Graham, Young. Allenatore: David McCallumin(3-4-2-1): Boffelli; Barba, Giannini, Acampa; Pontillo, D’Avino, Spavone, Gioielli; Pesce, Iaccarino; De Pasquale. A disposizione: Turi, Hysaj, Daniels, Lettera, Russo, Marranzino, Rossi. Allenatore: FrustalupiU19 –U19 Buon pomeriggio cari lettori di Spazioe benvenuti sulla diretta testuale diU19 –U19, gara in programma per la seconda giornata ...

