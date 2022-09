LIVE YOUTH LEAGUE – Rangers Glasgow-Napoli 2-0 (10? Strachan, 37? Lindsay): raddoppio dei Rangers, Napoli assente (Di mercoledì 14 settembre 2022) 40? – Rangers vicinissimi al 3-0 con Ure, ma prima una parata di Boffelli e poi il palo salvano il Napoli! 37? – GOL DEL Rangers! Lindsay! Cross dalla destra, Lindsay si coordina e devia in rete! 2-0. Gol Lindsay Rangers Glasgow 29? – Si fa vedere il Napoli, occasione per Spavone dal limite dell’area ma il tiro finisce alto. 25? – Ammonito McCausland per fallo su D’Avino. 20? – Colpo di testa di Ure, palla alta sulla traversa. 13? – Tiro in porta di Allan, si distende e para Boffelli. 10? – GOL DEL Rangers! Strachan! Colpo di testa di un difensore del ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) 40? –vicinissimi al 3-0 con Ure, ma prima una parata di Boffelli e poi il palo salvano il! 37? – GOL DEL! Cross dalla destra,si coordina e devia in rete! 2-0. Gol29? – Si fa vedere il, occasione per Spavone dal limite dell’area ma il tiro finisce alto. 25? – Ammonito McCausland per fallo su D’Avino. 20? – Colpo di testa di Ure, palla alta sulla traversa. 13? – Tiro in porta di Allan, si distende e para Boffelli. 10? – GOL DEL! Colpo di testa di un difensore del ...

