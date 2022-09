LIVE – Roma-Helsinki, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alle 15:00 di mercoledì 14 settembre Josè Mourinho terrà la conferenza stampa della vigilia di Roma-Helsinki, match della seconda giornata di Europa League. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Ludogorets, la squadra giallorossa è chiamata a reagire. Olimpico interamente sold out per l’esordio casalingo in Europa per Dybala e compagni. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alle 15:00 di mercoledì 14 settembre Josèterrà ladella vigilia di, match della seconda giornata di Europa League. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Ludogorets, la squadra giallorossa è chiamata a reagire. Olimpico interamente sold out per l’esordio casalingo in Europa per Dybala e compagni. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale. SportFace.

