LIVE – Rangers-Napoli 2-0 | Youth League 2022 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladi, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di. Dopo la sconfitta all’esordio in casa contro ilrpool, i partenopei sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei primi punti. Appuntamento alle ore 15. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-0 (10? Strachan, 37? Lindsay Jason) 46? – Ripartiti. Inizia ora il secondo tempo. 45? – Si chiude qui il primo tempo.2 –0. 37? – Raddoppio. ...

nel loro stadio possono mettere timore, questo Napoli però è consapevole dei suoi mezzi e ... Risultati Champions League, classifiche/ Juve ko, Milan pari! Diretta golscore Pochi ...Si potrà vedere- Napoli in streaming anche tramite l'utilizzo di Now (il servizioe on demand di Sky), acquistando il pass 'Sport' e selezionando la finestra dell'evento. Sempre in ...37' - RADDOPPIO DEL GLASGOW! Lindsay, centrocampista, realizza con un bel tiro su assist di McCausland la rete del 2-0! 20' - Solo padroni di casa in campo in questa metà primo tempo, mai pervenuta la ...20' - Solo padroni di casa in campo in questa metà primo tempo, mai pervenuta la squadra allenata da Frustalupi. 10' - GOL DEI RANGERS! Subito in vantaggio i padroni di casa con la rete di Strachan su ...