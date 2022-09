LIVE Musetti-Gojo, Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA: Sinner out, il carrarino ha l’obiettivo di conquistare il primo punto! (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti fra Italia e Croazia 14.33 E’ già una sfida fondamentale per l’Italia: probabilmente il confronto più difficile del girone. Le prime due vanno alle finali di Malaga: un successo oggi permetterebbe di vivere con più tranquillità le serie contro Argentina e Svezia. 14.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Musetti-Gojo, match che apre la serie fra Italia e Croazia, prima giornata del Gruppo A di Coppa Davis. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che apre Italia-Croazia del Gruppo A di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI precedenti fra14.33 E’ già una sfida fondamentale per l’: probabilmente il confronto più difficile del girone. Le prime due vanno alle finali di Malaga: un successo oggi permetterebbe di vivere con più tranquillità le serie contro Argentina e Svezia. 14.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match che apre la serie fra, prima giornata del Gruppo A di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match che apredel Gruppo A di ...

GeorgeSpalluto : Tra poco live su SupertenniX per vivere da vicino la vigilia di Italia vs Croazia. Si parte con Musetti per un punt… - livetennisit : Davis Cup: Gruppi per l’accesso ai Quarti di Finale. LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo alle ore… - solounastella : RT @lorenzofares: Il mio punto di vista della settimana Da domani vi racconto live su SuperTennix tutte le sfide del Gruppo A di #CoppaDav… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Il mio punto di vista della settimana Da domani vi racconto live su SuperTennix tutte le sfide del Gruppo A di #CoppaDav… - lorenzofares : Il mio punto di vista della settimana Da domani vi racconto live su SuperTennix tutte le sfide del Gruppo A di… -