LIVE Musetti-Gojo 6-4 4-0 | Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA | il carrarese è avanti di un set e due break

I precedenti fra Italia e Croazia 40-15 Ottimo servizio e Gojo ha due chance per l'1-4. 30-15 Scarico sulle gambe nel giocare il rovescio Gojo. 30-0 Bel dritto arrotato di Gojo che trova un ottimo angolo. 15-0 Prima vincente al centro del croato. 4-0 Musetti. Rimane concentrato e solido l'azzurro: il traguardo si avvicina sempre di più. 40-30 Regala ancora con il dritto Gojo: chance per il 4-0. 30-30 A metà rete il back di rovescio di Musetti. 30-15 Spinge con il dritto in contropiede Musetti! 15-15 Rimane sulla diagonale del rovescio e raccoglie l'errore del suo avversario, Musetti. 0-15 Butta via la smorzata Musetti

