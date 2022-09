LIVE – Musetti-Gojo 6-4 0-0, fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Gojo, primo incontro di singolare di Italia-Croazia nella gara d’apertura della fase a gironi della Coppa Davis 2022 per i ragazzi di Volandri. Quest’ultimo si affida al braccio d’oro del carrarino per sostituire Jannik Sinner, ancora leggermente affaticato dopo le fatiche agli ultimi US Open. Lorenzo è pronto e partirà favorito contro il suo avversario. Attenzione però al gigante croato, che nella passata edizione ha trascinato i suoi fino alla finale cogliendo una serie di vittorie assolutamente partendo da sfavorito, compresa quella contro il nostro Lorenzo Sonego ai quarti di finale. La superficie, inoltre, può esaltare i colpi potenti di Gojo, che si trova a meraviglia in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ile latestuale di, primo incontro di singolare di Italia-Croazia nella gara d’apertura delladellaper i ragazzi di Volandri. Quest’ultimo si affida al braccio d’oro del carrarino per sostituire Jannik Sinner, ancora leggermente affaticato dopo le fatiche agli ultimi US Open. Lorenzo è pronto e partirà favorito contro il suo avversario. Attenzione però al gigante croato, che nella passata edizione ha trascinato i suoi fino alla finale cogliendo una serie di vittorie assolutamente partendo da sfavorito, compresa quella contro il nostro Lorenzo Sonego ai quarti di finale. La superficie, inoltre, può esaltare i colpi potenti di, che si trova a meraviglia in ...

