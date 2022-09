LIVE Musetti-Gojo 3-2, Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA: break nel quinto gioco per l’azzurro! (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti fra Italia e Croazia 30-0 Primo ace scagliato da Musetti. 15-0 E’ largo il rovescio in cross di Gojo. 3-2 break Musetti! Passante deviato dal nastro che rende impossibile la volée di Gojo: il carrarese tenta la fuga. 40-A Incappa nel doppio fallo Gojo: c’è la palla break per Musetti. 40-40 Molto profondo e carico il rovescio di Musetti, costringe Gojo a cedere. A-40 Cerca il pallonetto Musetti, ma è lungo. 40-40 Rallenta con lo slice Musetti e poi accelera con il rovescio lungolinea! 40-30 Un altro punto diretto con la prima. 30-30 Ottima prima da parte del numero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI precedenti fra30-0 Primo ace scagliato da. 15-0 E’ largo il rovescio in cross di. 3-2! Passante deviato dal nastro che rende impossibile la volée di: il carrarese tenta la fuga. 40-A Incappa nel doppio fallo: c’è la pallaper. 40-40 Molto profondo e carico il rovescio di, costringea cedere. A-40 Cerca il pallonetto, ma è lungo. 40-40 Rallenta con lo slicee poi accelera con il rovescio lungolinea! 40-30 Un altro punto diretto con la prima. 30-30 Ottima prima da parte del numero ...

poocahhontas : lavazione capelli e poi live x la davis musetti animaletti x favore ?? - lxilsi : live con musetti animaletti x coppa davis - apeindiana : RT @GeorgeSpalluto: Tra poco live su SupertenniX per vivere da vicino la vigilia di Italia vs Croazia. Si parte con Musetti per un punto ch… - sportli26181512 : Italia-Croazia in Coppa Davis: il risultato LIVE: Italia in campo a Bologna contro la Croazia nel match che apre il… - OdeonZ__ : LIVE Alle 15 Italia-Croazia: Sinner a riposo, c'è Musetti dietro al leader Berrettini -