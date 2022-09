LIVE – Juventus-Benfica, Youth League 2022/2023 (DIRETTA) (Di mercoledì 14 settembre 2022) La DIRETTA LIVE di Juventus-Benfica, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Youth League 2022/2023. Dopo la sconfitta all’esordio in casa del Psg, i bianconeri sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei primi punti. Appuntamento alle ore 14. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Juventus-Benfica ore 14 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladi, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di. Dopo la sconfitta all’esordio in casa del Psg, i bianconeri sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei primi punti. Appuntamento alle ore 14. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5ore 14 SportFace.

juventusfc : Siamo live! ???? Attendendo PSG-Juve ??Seguici qui ??: - PieroLadisa : RT @juvandme: ??SIAMO IN LIVE?? ??Twitch - ZonaBianconeri : RT @juvandme: ??SIAMO IN LIVE?? ??Twitch - EnzoBusato : RT @juvandme: ??SIAMO IN LIVE?? ??Twitch - CorvoRaffaello : RT @juvandme: ??SIAMO IN LIVE?? ??Twitch -