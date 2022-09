LIVE Juve-Benfica 1-2: Joao Mario e Neres ribaltano il risultato! Entra Di Maria (Di mercoledì 14 settembre 2022) Juventus e Benfica si affrontano all'Allianz Stadium (fischio d'inizio ore 21) in una partita valida per la 2ª giornata del girone... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022)ntus esi affrontano all'Allianz Stadium (fischio d'inizio ore 21) in una partita valida per la 2ª giornata del girone...

juventusfc : Il primo drop è live! Assicurati un pacchetto Gold, Silver o Bronze: ognuno di loro può darti la possibilità di ot… - sportli26181512 : Juventus-Benfica, il risultato in diretta LIVE: Allo Stadium la Juve va subito avanti con Milik, che di testa sbloc… - cmdotcom : Champions League, la MOVIOLA LIVE: Juve, il Var richiama l'arbitro. Rigore per il Benfica per fallo di Miretti - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: LIVE Juve-Benfica 1-0: la sblocca Milik! Kostic sfiora il raddoppio - #Juve-Benfica #sblocca #Milik! #Kostic https://t.co… - zazoomblog : LIVE Juve-Benfica 1-0: la sblocca Milik! Kostic sfiora il raddoppio - #Juve-Benfica #sblocca #Milik! #Kostic -