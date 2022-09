LIVE Juve-Benfica 1-1 | sblocca Milik | risponde Joao Mario su rigore!

(Di mercoledì 14 settembre 2022)ntus esi affrontano all'Allianz Stadium (fischio d'inizio ore 21) in una partita valida per la 2ª giornata del girone...

juventusfc : Il primo drop è live! Assicurati un pacchetto Gold, Silver o Bronze: ognuno di loro può darti la possibilità di ot… - zazoomblog : LIVE Juve-Benfica 1-0: la sblocca Milik! Kostic sfiora il raddoppio - #Juve-Benfica #sblocca #Milik! #Kostic - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-BENFICA 1-0 - Palo di Silva, si salva la Juve - ilbianconerocom : Juve-Benfica, la MOVIOLA LIVE: Cuadrado a terra in area e chiede il rigore - HurJuti : Juventus vs Benfica live Juventus v Benfica ao vivo ???????????? Live HD ???? ?? ?? -

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Allianz, la sfida tra Juventus e ...QUI PER AGGIORNARE Sintesi Juventus Benfica 1 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Cominciata...Ore 20:44 - Seedorf su Di Maria: "Sempre stato sottovalutato" Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan e oggi commentatore Prime Video, ha elogiato l'esterno dellaAngel Di Maria, che oggi ...38' Palo di Silva - Capovolgimento di fronte, con la Juve che chiedeva il rigore, e Silva che quasi da fermo centra il palo. Brivido Juve. 36' - Ci prova dalla distanza Paredes la ...(Adnkronos) – “Allegri via Lo paghi tu quello che viene…”. Una battuta di Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, vivacizza la vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. “Innanzitutto ...