LIVE Italia-Francia, Europei basket 2022 in DIRETTA: sognare non costa nulla, azzurri a testa alta contro Gobert e Fournier (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le parole di Gianmarco Pozzecco alla vigilia – La Francia ai raggi X Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, gara valevole per i quarti di finale degli Europei 2022. Gli azzurri sognano di entrare tra le migliori quattro d’Europa. Dopo la straordinaria impresa contro la Serbia, l’Italia cerca un nuovo capolavoro contro la Francia. E’ la rivincita della sfida di un anno fa alle Olimpiadi di Tokyo, quando i transalpini si imposero sugli azzurri proprio nei quarti di finale dei Giochi Olimpici. Servirà un’altra partita perfetta per la squadra di Pozzecco, che vuole regalarsi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe parole di Gianmarco Pozzecco alla vigilia – Laai raggi X Buonasera, e benvenuti alladi, gara valevole per i quarti di finale degli. Glisognano di entrare tra le migliori quattro d’Europa. Dopo la straordinaria impresala Serbia, l’cerca un nuovo capolavorola. E’ la rivincita della sfida di un anno fa alle Olimpiadi di Tokyo, quando i transalpini si imposero sugliproprio nei quarti di finale dei Giochi Olimpici. Servirà un’altra partita perfetta per la squadra di Pozzecco, che vuole regalarsi ...

team_world : In attesa di vederli live in Italia, arriva al cinema un evento speciale targato #Coldplay: Music of the Spheres -… - RaiNews : Dopo 24 anni, l'Italia è campione del mondo della pallavolo. E' il quarto titolo mondiale della storia azzurra. Sol… - RaiNews : Una grande Italia doma la fortissima Polonia davanti al suo pubblico: un'impresa che dopo 24 anni riporta gli Azzur… - IdeaalServizio : a tutti, con un sorriso - Emergenza24 : [14.09-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -