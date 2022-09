LIVE Italia-Francia, Europei basket 2022 in DIRETTA: si comincia! Forza Azzurri (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15: SI comincia! 17.11: I due quintetti titolari Italia: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli Francia: Albicy, Fournier, Tarpey, Yabusele, Gobert 17.08: Risuonano gli inni nazionali. 17.05: E’ il momento della presentazione (bellissima dal punto di vista scenografico) delle due squadre. 17.03: Le parole di Pozzecco “Vincere contro i serbi è stata un’emozione enorme. Avrei voluto rilassarmi ma con il mio staff tecnico abbiamo iniziato immediatamente a preparare la sfida alla Francia. E lo stesso hanno fatto i miei giocatori: hanno festeggiato solo per una sera ma con grande professionalità hanno subito messo testa al prossimo step. La Francia è uno dei migliori team al mondo ed è una squadra diversa dalla Serbia, avendo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15: SI17.11: I due quintetti titolari: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli: Albicy, Fournier, Tarpey, Yabusele, Gobert 17.08: Risuonano gli inni nazionali. 17.05: E’ il momento della presentazione (bellissima dal punto di vista scenografico) delle due squadre. 17.03: Le parole di Pozzecco “Vincere contro i serbi è stata un’emozione enorme. Avrei voluto rilassarmi ma con il mio staff tecnico abbiamo iniziato immediatamente a preparare la sfida alla. E lo stesso hanno fatto i miei giocatori: hanno festeggiato solo per una sera ma con grande professionalità hanno subito messo testa al prossimo step. Laè uno dei migliori team al mondo ed è una squadra diversa dalla Serbia, avendo ...

sportmediaset : Musetti regala il primo punto agli azzurri | Italia-Croazia 1-0 LIVE #coppadavis #italia-croazia #musetti… - SuperTennisTv : È il giorno dell'esordio?? Alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX, la sfida tra ????Croazia e Italia???? Alle 11:00 in dire… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 15 settembre ? Alle 15.00 ?? #AmbraAngiolini, @Fedez, #Rkomi e @dargendamico, i giudici di… - gianpaolag18 : Italia-Croazia in Coppa Davis: Musetti batte Gojo, ora Berrettini-Coric. Il risultato LIVE | Sky Sport - zazoomblog : LIVE Berrettini-Coric Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro sfida il rinato n.26 del mondo pochi minuti… -