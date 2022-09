LIVE Italia-Francia 85-93 | Europei basket 2022 in DIRETTA | sconfitta amarissima per gli azzurri

(Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui la nostrae grazie per averci seguito. Laè stata trascinata dai 20 punti di Thomas Heurtel, decisivo nel quarto quarto e nel supplementare. Doppia doppia per Rudy Gobert con 19 punti e 14 rimbalzi. Purtroppo ancora una volta l’Italarriva ad un passo dalla gloria. E’ il destino di questa Nazionale, che si è sempre fermata sul più bello per questione di pochissimo. Non bastano nemmeno i 21 punti di un commuovente Marco Spissu. Simone Fontecchio ha chiuso con 21 punti e non è giusto che l’ultima immagine del suo straordinario Europeo siano i due liberi sbagliati e l’appoggio non entrato all’ultimo secondo. FINISCE QUI! E’ unache fa malissimo, perchè questaè arrivata ad un ...

sportmediaset : Musetti regala il primo punto agli azzurri | Italia-Croazia 1-0 LIVE #coppadavis #italia-croazia #musetti… - SuperTennisTv : È il giorno dell'esordio?? Alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX, la sfida tra ????Croazia e Italia???? Alle 11:00 in dire… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 15 settembre ? Alle 15.00 ?? #AmbraAngiolini, @Fedez, #Rkomi e @dargendamico, i giudici di… - paoloigna1 : Peccato per i tiri liberi di #Fontecchio. I nostri però hanno dato tutto #ItaliaFrancia - PianetaBasketIT : #EuroBasket | Una grande Italia cede all'overtime contro la Francia -

Ilva avanti in queste prime due parti sempre incentrate principalmente sugli ultimi due ... le recensioni e le interviste dal Lido Il 25 settembre si vota in. Come scegliere Stiamo ...Il Dolphin watching è un'attività economica sostenibile per un turismo green che viene già praticata in molte zone del mondo e d'. L'obiettivo del corso a Punta Campanella è quello di formare ...Alle 17:15 l'Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco scende in campo per il quarto di finale di EuroBasket 2022 contro la Francia. Gli Azzurri, reduci dal successo contro la Serbia ...Alle 17:15 l'Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco scende in campo per il quarto di finale di EuroBasket 2022 contro la Francia. Gli Azzurri, reduci dal successo contro la Serbia ...