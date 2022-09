LIVE Italia-Francia 62-56, Europei basket 2022 in DIRETTA: si accende Mannion! Azzurri avanti a fine terzo quarto (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-56 PIPPO RICCI! Segna buttandosi indietro. Due punti pesantissimi. FINISCE IL terzo quarto! Siamo avanti di sei punti a dieci minuti dalla fine! Mannion entra nel finale di quarto e spacca la partita. Sarà un ultimo quarto di passione. Tutti insieme a tifare gli Azzurri. 62-56 Dentro il libero supplementare di Achille. 61-56 POLONARAAAAAAAAAA! Con anche il fallo! 59-56 Si è sbloccato Mannion! Ancora due punti per Nico. Abbiamo un enorme bisogno di lui. 57-56 MANNIOOOOOOOOON! RUBA PALLA E SEGNA DA SOLO! SIAMO avanti! 55-56 DATOMEEEEEEEEEEE! 52-56 Due liberi di Luwawu Cabarrot. 52-54 Un solo libero per Fall. Esce un enorme Melli, che ha tre falli. 52-53 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-56 PIPPO RICCI! Segna buttandosi indietro. Due punti pesantissimi. FINISCE IL! Siamodi sei punti a dieci minuti dalla! Mannion entra nel finale die spacca la partita. Sarà un ultimodi passione. Tutti insieme a tifare gli. 62-56 Dentro il libero supplementare di Achille. 61-56 POLONARAAAAAAAAAA! Con anche il fallo! 59-56 Si è sbloccatoAncora due punti per Nico. Abbiamo un enorme bisogno di lui. 57-56 MANNIOOOOOOOOON! RUBA PALLA E SEGNA DA SOLO! SIAMO! 55-56 DATOMEEEEEEEEEEE! 52-56 Due liberi di Luwawu Cabarrot. 52-54 Un solo libero per Fall. Esce un enorme Melli, che ha tre falli. 52-53 ...

