LIVE Italia-Francia 31-38 | Europei basket 2022 in DIRETTA | azzurri sotto all’intervallo | ma attaccati alla partita

(Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!avanti di sette punti, ma trascinata dal 56% da tre. Nove punti per Fournier e Luwawu Cabarrot; mentre dall’altra parte il migliore degliè Simone Fontecchio con 11 punti. Purtroppo anche Luwawu Cabarrot stoppa Fontecchio. STOPPATA CLAMOROSA DI MELLI SU FOURNIER! Impressionante! Ultimo tiro per gli. Sfondamento per Melli. 33 secondi. E’ molto importante questo finale. 31-38 Perfetti Melli e Datome. Assist di Gigi per la schiacciata di Nicolò. 29-38 Albicy alza il pallone e arriva facile Gobert ad appoggiare il +9. Timeout per Pozzecco. Due minuti. 29-36 Tripla dall’angolo di Yabusele. Lafinora è ai limiti della perfezione ...

sportmediaset : Musetti regala il primo punto agli azzurri | Italia-Croazia 1-0 LIVE #coppadavis #italia-croazia #musetti… - SuperTennisTv : È il giorno dell'esordio?? Alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX, la sfida tra ????Croazia e Italia???? Alle 11:00 in dire… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 15 settembre ? Alle 15.00 ?? #AmbraAngiolini, @Fedez, #Rkomi e @dargendamico, i giudici di… - Giok701Giok : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Fondi russi, il Copasir: «non c'è l'Italia ma le cose possono cambiare Di… - PianetaBasketIT : Italia sotto 38-31 contro la Francia all'intervallo #EuroBasket -

Tra i diversi momenti in programma, solo per spoilerarne alcuni: • ilpainting di ... che volerà in Germania per rappresentare l'alla finale internazionale, in programma a fine mese. ...... stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in direttasuSera. Ecco i numeri Vinci Casa estratti oggi, mercoledì 14 settembre 2022 Se non visualizzi i ...Europei di basket, in capo Francia-Italia 36-29 LIVE Si gioca il secondo quarto LA VIGILIA "La Francia è uno dei migliori team al mondo ed è una squadra diversa dalla Serbia, avendo a disposizione anc ...Milan - Dinamo Zagabria Champions 2022/2023. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport ...