LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2022 in DIRETTA | storica medaglia d’oro al cerchio per Sofia Raffaeli!

(Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:05 Tocca a Ekaterina Vedeneeva. 21:03 32.400 PER MILENA BALDASSARRI! L’azzurra ha fatto 3 decimi meglio della qualifica, attendiamo la risposta delle avversarie! 21:01 Non sbaglia questa volta Milena, attendiamo il punteggio della giuria, l’esercizio è ottimo! 20:59 TOCCA A MILENA BALDASSARRI! 20:58 Milena Baldassarri eRaffaeli si sono qualificate a questa finale rispettivamente con il terzo e il primo punteggio, è lecito sognare! 20:57 Questa la startlist della finale alla palla: 1 BALDASSARRI Milena ITA 2 VEDENEEVA Ekaterina SLO 3 KATZ Adi Asya ISR 4 VARFOLOMEEV Darja GER 5 VERDES Andreea ROU 6 BAUTISTA Alba ESP 7 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR 8 RAFFAELIITA 20:55 Questo il podio: 1.Raffaeli (34.850) 2.Stiliana Nikolova (33.400) 3.Darja ...