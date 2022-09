LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2022 in DIRETTA | giornata storica per l’Italia | doppio oro di Raffeli e bronzo di Baldassarri alla palla!

(Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:40 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa serata di gare e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:39 Quelle di oggi sono rispettivamente la quinta, sesta e settima medaglia vinta da un’individualista italiana nella storia di questo sport. Milenasale a quota due bronzi, mentre Sofia Raffaelli sale a due ori ed un. 21:38 Questa rassegna iridata è iniziata al meglio per, ma attenzione perchè si preannuncia una settimana lunga e piena di soddisfazioni. 21:36 Questo il podio della finale al cerchio: 1.Sofia Raffaelli (34.900) 2.Darja Varfolomeev (34.100) 3.Milena(32.400) 21:34per, mai ...

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia, in Bulgaria. La diciottenne di Chiaravalle è la nuova campionessa al cerchio c ...