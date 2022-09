LIVE Fognini Bolelli-Metkic Pavic | Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA | i veterani azzurri a caccia del punto del 3-0

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:45che potranno giocare a cuor leggero dopo le ottime prove di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. L’ha già raggiunto la Svezia dei fratelli Ymer in testa al Gruppo A dopo la prima giornata. Gli svedesi ieri hanno battuto per 2-1 l’Argentina. 19:40 Buonasera e ben ritrovati nellatestuale del doppio di. La sfida del Gruppo A diè stata già vinta dal team capitanato da Filippo Volandri, ma il doppio è in ogni caso importante. In caso di arrivo a pari punti, ricordiamo infatti che la discriminante sarebbe il numero delle singole vittorie. Buon pomeriggio e benvenuti nella...