LIVE Berrettini-Coric | Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro sfida il rinato n 26 del mondo | pochi minuti all’inizio del match

(Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO FOGNINI/BOLELLI-METKIC/PAVIC 16:53 Fondamentale per il team capitanato da Filippo Volandri chiudere la contesa con i singolari. Ricordiamo infatti che laha a disposizione una coppia di doppio tra le migliori alche potrà creare nongrattacapi al duo di veterani azzurri composto da Fabio Fognini e SImone Bolelli. 16:49 Quello che andremo a seguire a breve sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori.dovrà cercare di mettere in campo il maggior numero di prime, per chiudere i punti incolpi.infatti ha come prerogativa la regolarità nei colpi da fondo. 16:45 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella ...

Matteo Berrettini torna a rappresentare l'Italia in Coppa Davis per la prima volta dal 2019, quando aiutò l'allora formazione di Corrado Barazzutti ad arrivare alle Finali di Madrid vincendo il singolare. ITALIA - CROAZIA ore 15 Lorenzo Musetti vs Borna Gojo. A seguire Matteo Berrettini vs Borna Coric. Berrettini-Coric, il romano è il secondo singolarista a scendere in campo per l'Italia. Dall'altra parte c'è il campione di Cincinnati. Gli azzurri vanno a caccia della Coppa Davis che manca da 46 anni: primo ostacolo i croati di Coric.