LIVE Berrettini-Coric 6-6 | Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA | il tiebreak deciderà il primo set

(Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO FOGNINI/BOLELLI-METKIC/PAVIC 4-1. Arriva purtroppo un gratuito di rovescio dell’azzurro. 3-1. Fortunato ed audace il croato, che pizzica un cm di riga con questo dritto in contropiede. 2-1. Servizio vincente, che deve recuperare un minibreak. 2-0. Brutto errore del romano, che manda in rete un banale dritto. 1-0. Che peccato. Matteo gioca un ottimo passante sullo smash dell’avversario, ma non riesce a trafiggerlo con il rovescio successivo. 6-6 Game. Con un servizio vincente Matteo forza ilset al. 40-0 ACE, ...

gianpaolag18 : Italia-Croazia in Coppa Davis: Musetti batte Gojo, ora Berrettini-Coric. Il risultato LIVE | Sky Sport - zazoomblog : LIVE Berrettini-Coric Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro sfida il rinato n.26 del mondo pochi minuti… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: Coppa Davis LIVE: Italia-Croazia, sì Musetti. Lorenzo stende Gojo, ora Berrettini-Coric - Ubitennis : Coppa Davis LIVE: Italia-Croazia, sì Musetti. Lorenzo stende Gojo, ora Berrettini-Coric -

Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro sito cronaca e aggiornamenti- CORIC 0 - 3ITALIA - CROAZIA: il programma di oggi...streaming gratis La gara valida per il match di Coppa Davis Croazia - Italia tra Matteo... Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky.Prima gara di giornata che ha visto Musetti imporsi e portare avanti gli azzurri. In campo ora Berrettini-Coric, poi il doppio ...La diretta scritta della giornata di mercoledì 14 settembre: in campo a Casalecchio di Reno gli azzurri L'astista canadese ha un sorriso ammaliante e un fisico mozzafiato.