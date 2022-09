LIVE Berrettini-Coric 3-4, Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA: arriva il controbreak del romano (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO FOGNINI/BOLELLI-METKIC/PAVIC 3-4 controbreak Berrettini!!! CHE PUNTOOO! Matteo trova un passante di dritto in corsa vincente sulla volèe non conclusiva del croato. 40-AD Palla del controbreak Berrettini. Uno dei rari errori di Coric, che manda in rete il dritto in uscita dal servizio. 40-40 Punto rocambolesco, con Matteo che cerca di sorprendere Coric con l’attacco in controtempo. La volèe del romano è lunga, il croato sbaglia la direzione del passante ma conquista lo stesso il punto. Si va ai vantaggi. 30-40 Palla del controbreak Berrettini. Regalo di Coric, che commette il secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO FOGNINI/BOLELLI-METKIC/PAVIC 3-4!!! CHE PUNTOOO! Matteo trova un passante di dritto in corsa vincente sulla volèe non conclusiva del croato. 40-AD Palla del. Uno dei rari errori di, che manda in rete il dritto in uscita dal servizio. 40-40 Punto rocambolesco, con Matteo che cerca di sorprenderecon l’attacco in controtempo. La volèe delè lunga, il croato sbaglia la direzione del passante ma conquista lo stesso il punto. Si va ai vantaggi. 30-40 Palla del. Regalo di, che commette il secondo ...

