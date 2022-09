L'Italia di Pozzecco sfiora l'impresa, ma che amarezza! La Francia vince ai supplementari (Di mercoledì 14 settembre 2022) Che amarezza! impresa sfiorata all’Europeo di basket per l’Italia che cede alla Francia, argento alle Olimpiadi, e manca le semifinali. A Berlino gli azzurri perdono nei quarti contro i transalpini... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 settembre 2022) Cheta all’Europeo di basket per l’che cede alla, argento alle Olimpiadi, e manca le semifinali. A Berlino gli azzurri perdono nei quarti contro i transalpini...

