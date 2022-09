L' Italbasket eliminata ai quarti di finale agli Europei

(Di mercoledì 14 settembre 2022) BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'Italia sfiora un'altra impresadi basket, ma vienedalla Francia aidi. Dopo aver battuto la Serbia, gli azzurri non riescono a ripetersi quando nell'ultimo quarto sembrava essersi concretizzata la definitiva rimonta. Gobert e compagni invece prolungano la gara ai supplementari, imponendosi per 93-85. Il solito Simone Fontecchio è l'MVP della sfida con 21 punti personali a referto. La Francia sfiderà la vincente tra la Polonia e la Slovenia in semi. – foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

Con una prestazione pazzesca , soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, l'Italia del basket elimina la Serbia negli ottavi di finale degli Europei, vincendo 94 - 86 a Berlino. Un risultato che ribalta i ...