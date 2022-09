L' infettivologo Galli | ' Non ha senso rivaccinare contro Covid chi ha già fatto la quarta dose'

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Pandemia, quali strategie? "In linea di massima non haoggi contro Covid le persone che hanno giàla" nei mesi scorsi. "Havaccinare chi dovrebbe farla e ...

fisco24_info : Elezioni 2022, Galli: 'Ministro della Salute? Non sarei scelta migliore': (Adnkronos) - L'infettivologo: 'Ma ho vis… - globalistIT : - apiedi_nudi : RT @CittaCastello: A 50 anni dalle battaglie del Sessantotto, condivise in nome degli ideali e delle speranze di una stagione irripetibile… -

Adnkronos

L': "Ma ho visto di peggio..." "Chi vedrei come prossimo ministro della Salute Anthony Fauci" . Risponde all'Adnkronos Salute con "una battuta" Massimo, già direttore del reparto di ...Risponde all'Adnkronos Salute con 'una battuta' Massimo, già direttore del reparto di ... E se fosse l'a ricevere lui stesso la proposta di vestire i panni di ministro tecnico '... Elezioni 2022, Galli: "Ministro della Salute Non sarei scelta migliore" Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...La riflessione di Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano ...