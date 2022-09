Leverkusen - Atletico, clamorosa traversa - palo dei tedeschi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Prima di sbloccare la partita contro l'Atletico Madrid il Bayer Leverkusen ha avuto diverse occasioni, alcuni clamorose come questa, doppia, nel ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Prima di sbloccare la partita contro l'Madrid il Bayerha avuto diverse occasioni, alcuni clamorose come questa, doppia, nel ...

Torrenapoli1 : Non riesco a capacitarmi di come il Leverkusen visto ieri possa stare penultimo in Bundes Con una batteria di atta… - JohnSLB1904 : RT @DIRETTADCM: #ClubBrugge strepitoso in questo inizio di #ChampionsLeague: prima posizione nel girone B a punteggio pieno (Club Brugge 6,… - DIRETTADCM : #ClubBrugge strepitoso in questo inizio di #ChampionsLeague: prima posizione nel girone B a punteggio pieno (Club B… - frango0o : Come ha fatto l’atletico a perdere contro il leverkusen che è penultimo in bundes - LuigiLiccardo6 : RT @Torrenapoli1: Belle sorprese stasera in Champions Porto travolto in casa dal Bruges, al comando del girone a punteggio pieno Nell’altra… -