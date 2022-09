Letta “I leader della destra non siano ambigui sui vaccini” (Di mercoledì 14 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Siamo usciti dall'incubo del Covid grazie al fatto che tutti si sono assunti le loro responsabilità. Noi chiediamo a tutti i partiti politici e a tutti i leader di dire con chiarezza che le campagne vaccinali le vogliono continuare. Noi prendiamo l'impegno che le campagne di vaccinazione continueranno. Ci aspettiamo che gli altri leader politici, in particolare della destra, non siano ambigui sul tema delle vaccinazioni”. Lo ha detto il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della conferenza stampa organizzata al termine di un incontro con i rappresentanti degli Ordini professionali del comparto della Sanità. Per il ministro della Salute, candidato nella lista Pd e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Siamo usciti dall'incubo del Covid grazie al fatto che tutti si sono assunti le loro responsabilità. Noi chiediamo a tutti i partiti politici e a tutti idi dire con chiarezza che le campagne vaccinali le vogliono continuare. Noi prendiamo l'impegno che le campagne di vaccinazione continueranno. Ci aspettiamo che gli altripolitici, in particolare, nonsul tema delle vaccinazioni”. Lo ha detto il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico, nel corsoconferenza stampa organizzata al termine di un incontro con i rappresentanti degli Ordini professionali del compartoSanità. Per il ministroSalute, candidato nella lista Pd e ...

