Leonardo DiCaprio | perché il flirt con Gigi Hadid potrebbe essere diverso

Non ci sono più soltanto le voci di gossip. Adesso a confermare che trae Gigi Hadid sta cominciando una relazione, o se non altro una frequentazione, ci sono i primi scatti che li immortalano insieme. Per quanto sfocate, le fotografie pubblicate dal ...Ascolta questo articolo A pochi giorni dalla conferma della fine della relazione con Camila Morrone,avrebbe già inquadrato il mirino sulla sua nuova potenziale fiamma . Ad attirare le attenzioni dell'attore premio Oscar è la modella 27enne Gigi Hadid , che da diversi anni è una ...Leonardo DiCaprio è stato fotografato insieme alla modella Gigi Hadid durante i Fashion Media Awards di New York.Leonardo DiCaprio, da poco single dopo la rottura con Camila Morrone, avrebbe puntato gli occhi sulla modella Gigi Hadid. La 27enne ha una figlia con l'ex membro degli One Direction Zayn Malik.