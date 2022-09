Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid, ipotesi flirt: «Avanti piano piano» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nessuna certezza, ma il gossip sull’attore di Hollywood e la supermodella rimbalza in tutto il mondo: «Si sono avvicinati frequentando lo stesso gruppo di amici», rivela Page Six, secondo cui la relazione sarebbe passata ad un livello successivo: «Ora escono anche in coppia, da soli». Il condizionale però resta d’obbligo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nessuna certezza, ma il gossip sull’attore di Hollywood e la supermodella rimbalza in tutto il mondo: «Si sono avvicinati frequentando lo stesso gruppo di amici», rivela Page Six, secondo cui la relazione sarebbe passata ad un livello successivo: «Ora escono anche in coppia, da soli». Il condizionale però resta d’obbligo

iblacianfly : Comunque Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio insieme non si possono sentire per me è un grandissimo NO - Bangtanmystar1 : Gigi ile Leonardo Dicaprio mu...sasirdim - c1ownsp1t : leonardo dicaprio n gigi r dating ??? - RadioR101 : #R101News: secondo alcune fonti, #LeonardoDiCaprio e la top model #GigiHadid 'si stanno conoscendo con calma' ??? - G0LDEN_H0UR : RT @inlovewithni4ll: “gigi hadid e leonardo dicaprio stanno insieme” -