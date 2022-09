Legionella nel centro di Palermo | l’Asp | “il batterio non è nelle tubature” – Villa Niscemi chiusa da gennaio

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Lariscontrata oggi neldinon è presente. Ad affermarlo èdiche ha eseguito controlli a campione per identificare la presenza del. Secondo quanto affermato dal, “la presenza della, che ha raggiunto valori superiori rispetto a quelli consentiti per legge, dipende dai singoli impianti all’interno degli edifici.” “Per avere gli esiti sugli esami servono almeno dieci giorni – hanno aggiunto dal– . La, ricordiamolo, è sempre presente nei limiti consentiti”. Iltra ieri e oggi ha causato la chiusura dell’hotel Politeama e lo sgombero di un edificio in via Ruggero ...

frattempo l'Amap, l'azienda che gestisce la distribuzione idrica a Palermo e dintorni, ha ... Come specificato dall'Amap, gli ultimi casi diriguardano "impianti privati a valle dei ...Non sono gli unici casi dia Palermo, visto che ieri sono stati segnalati casi in alcuni ...frattempo, l'azienda sanitaria provinciale di Palermo monitora la situazione e cerca di ...L'hotel Politeama, nel centro di Palermo, è stato evacuato in via precauzionale. Villa Niscemi, di proprietà comunale, è chiusa per legionella da 9 mesi ...Dopo la chiusura dell’Hotel Politeama e la segnalazione di un altro edificio in via Principe di Belmonte a causa della presenza del batterio della legionella, l’Asp di Palermo rassicura i cittadini.